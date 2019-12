Balcerowicz: PiS jak komuna, wzywam do walki ze złem!!!

Agnieszka 23.12.19 13:41

No niesamowite. Do walki z komuna wzywa stary komuch z PZPR, co uwłaszczył na naszym majątku swoich czerwonych kolesi z kraju i ZSRR oraz zachodnich gangsterów, co pod pozorem walki z komuną dobrali się do przywłaszczenia tego, co mimo wojny i komuny ocalało i udało wypracować? A czemuż to? Coś jeszcze do rozgrabienia zostało i kolejka nowego pokolenia komuchów się ustawiła po nieswoje? Ty się pochwal Balcerowicz swoją partyjną legitymacją a nie rób wody ludziom z mózgu żeś kapitalista i niepodległościowiec, zdradziecki pachołku złodziei wszelkiej maści. Obyś na końcu życia w wiezieniu do śmierci wylądował za to coś Polsce i Polakom zrobił i jeszcze śmiesz zakłamaną mordę otwierać, mając krew na rękach tysięcy ludzi