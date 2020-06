Autor ,,Obozu świętych'' Jean Raspail nie żyje. Przewidział zalew Europy przez imigrantów

Leszek 14.6.20 14:26

Stach, Dachu. Czy też będziesz się śmiał.



Wszyscy to zobaczą



Nic nie pozostanie zakryte.



Szkielety o różnych wysokościach: od maleokich dzieci, których dłonie

podobne są do małych zakurzonych pajączków, do ludzi dorosłych - aż po

olbrzymów, których wielkośd każe myśled o jakichś istotach przedpotopowych. Są

zdziwieni i drżący, podobni do tych, którzy budzą się nagle z głębokiego snu i nie

mają orientacji, gdzie się znajdują.



Widok wszystkich tych szkieletowych istot, bielejących w apokaliptycznym "braku

światła", jest straszny. Potem wokół szkieletów skupia się powoli jakby mglistośd,

podobna do mgły wychodzącej z otwartej ziemi i z otwartych mórz, nabiera

kształtu, nieprzejrzysta, staje się ciałem: ciałem podobnym do naszego, żyjącego. W

oczach - czy raczej oczodołach - pojawiają się tęczówki, kości policzkowe okrywają

się policzkami, na dolne odkryte szczęki naciągają się dziąsła, formują się wargi i

włosy pojawiają się znowu na czaszkach. Ramiona zaokrąglają się, palce stają się

zwinne, i całe ciało powraca do życia, stając się jak nasze: identyczne, lecz różne w

wyglądzie. Ciała są prześliczne, doskonałe pod względem kształtu i barwy. Podobne

do dzieł sztuki. Inne są okropne, nie z powodu rzeczywistych braków lub

zniekształceo, ale z powodu wyglądu ogólnego, bardziej podobnego do dzikiego

zwierzęcia niż do człowieka. Oczy posępne, twarz skurczona, wygląd zwierzęcy.

Najbardziej jednak uderza mnie mrok wychodzący z tych ciał, powiększający sinośd

otaczającej ich przestrzeni. Natomiast ci najpiękniejsi mają oczy śmiejące się,

twarze pogodne, wygląd łagodny. Wychodzi z nich jasnośd, formując aureolę wokół

ich postaci, od głowy do stóp, i promieniuje dokoła nich. Gdyby wszyscy byli jak ci

pierwsi, to ciemnośd stałaby się tak powszechna, że zakryłaby wszystko. Jednak

dzięki drugim jasnośd nie tylko trwa, ale się powiększa, tak że mogę wszystko

obserwowad. Ci brzydcy - co, do których przeklętego losu nie mam wątpliwości,

gdyż niosą przekleostwo wypisane na czołach - milczą, rzucając spojrzenia

wystraszone i posępne, w dół i w górę, wokół siebie. Gromadzą się z boku, na

poufny rozkaz, którego nie rozumiem, ale który musiał byd wydany przez kogoś i

został dostrzeżony przez wskrzeszonych. Ci piękni też się gromadzą, uśmiechając się

do siebie wzajemnie, patrząc z litością pomieszaną z przerażeniem na brzydkich. I

śpiewają, prześliczni, śpiewają w chórze, powoli i spokojnie, błogosławiąc Boga. Nie

widzę nic innego. Rozumiem, że ujrzałam koocowe zmartwychwstanie.