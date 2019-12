Austria: Islamiści z Czeczenii planowali zamach na jarmarku bożonarodzeniowym

To mógł być tragiczny koniec roku w Wiedniu. Trzech mężczyzn pochodzenia czeczeńskiego miało planować zamach na jarmarku bożonarodzeniowym w stolicy Austrii.

Niedoszłych zamachowców udało się zatrzymać dzięki anonimowemu donosowi. Główny podejrzany to 24-letni Czeczen, który już przebywał w więzieniu za dwukrotną próbę przedostania się do Syrii oraz dołączenia do ISIS.