Atak nożownika w Nowej Zelandii. 3 osoby w stanie krytycznym

W nowozelandzkim Auckland doszło do ataku nożownika, który ranił co najmniej sześć osób. Napastnik został zastrzelony przez policjantów.

Atak miał miejsce w supermarkecie. Do sieci trafiły nagrania z momentu ataku. Widać na nich jak tłum ucieka z centrum handlowego LynnMall.

Policja przekazała do tej pory, że wszystkie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Niestety trzy osoby są w stanie krytycznym. Nie są obecnie znane motywy działań mężczyzny. Niektórzy ze świadków utrzymują, że słyszeli w pewnym momencie strzały.

