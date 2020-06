,,Artykuł Putina to zlepek kłamstw i manipulacji''

katolicka kretynizacja polski 23.6.20 14:46

Polski Kościół ma bardziej fundamentalne problemy, niż zboczenia paru księży.

Jego nauczanie zupełnie nie przystaje do współczesnego świata.

Nie dlatego, że Ewangelie się zestarzały, ale dlatego - że zostały przerobione na popkulturalną papkę.

Słabość intelektualna ludzi kierujących Kościołem sprawiła, że nie ma w nim rozeznania tego co słuszne. Dotyczy to także kwestii politycznych. Zamiast przyjąć rolę przewodnika - Kościół popierał każdego, kto w jego imieniu się wypowiadał. Dlatego powstało coś takiego jak ZChN - w czym Autor miał ważki udział. To był zupełny absurd. Chadecja w Niemczech rozkwitła dzięki czerpaniu ze skarbca mądrości otwartego przez niemiecki Kościół (społeczna nauka Kościoła). Nasi hierarchowie oraz "uczeni" z KUL zamknęli ten skarbiec, a w miejsce tego popierali wymysły domorosłych "chadeków".

Widząc, że to prowadzi na manowce - chętnie przystali na ewangelie wg Michnika, wedle której "Kościół jest apolityczny" i "powszechny" w tym sensie - że nie stawia wymagań wstępnych.

No i teraz tragedia: jawnie antykatolickie siły zagrażają Polsce i brak odważnego, kto by powiedział, że głosowanie na nich to grzech. Zresztą teraz to nawet nikt by w to nie uwierzył - bo brak autentycznych autorytetów.