Archidiecezja krakowska przekazuje milion złotych na rzecz sierot w Syrii

A jak archidiecezja krakowska zarobiła mln złotych?

Ma fabryki?

Produkuje coś?

Nie, zbiera datki, takie podatki od oszołomionych.

Więc nic nie dała.

Podzieliła się tym co dostała.

Przypisywanie sobie jakiejkolwiek zasługi, w takiej sytuacji, to kooorestwo jest.

Sam też tak potrafię. Dajcie mi kilka mln złotych, a ja też wspaniałomyślnie odpalę jedną bańkę biednym.

Zresztą ta kwota to żenada, to czysta propaganda. Zniszczenia w Syrii są ogromne, za bańkę można jeden dom odbudować, no może dwa...