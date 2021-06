Arabia Saudyjska: egzekucja 26-latka za czyny, których dokonał w wieku 17 lat

Amnesty International i organizacja Reprieve poinformowały, że w Arabii Saudyjskiej dokonano egzekucji 26-latka za czyny, których ten miał dokonać w wieku 17 lat.

Egzekucja została wykonana pomimo zapewnień, że Arabia Saudyjska zniosła egzekucje osób niepełnoletnich.

Skazany mężczyzna to Mustafa Hashem al-Darwish. Został aresztowany w 2015 roku pod zarzutem sformowania grupy terrorystycznej i próby wprowadzenia zbrojnej rewolty w kraju.

Wówczas Amnesty International i Reprieve apelowały o wstrzymanie egzekucji, ponieważ al-Darwiszowi nie zapewniono prawa do uczciwego procesu. Ten złożył obciążające samego siebie zeznania, które z czasem odwołał. Zeznania miały być złożone po torturach. Saudyjczycy nie odnieśli się do tych zarzutów.

Al-Darwisz został zaś skazany za "działania zmierzające do zakłócenia bezpieczeństwa państwa i wzniecenia zamieszek".

Mustafa Hashem al-Darwish is a child defendant who was executed without notice in Saudi Arabia today. His death means that the Kingdom has executed the same number of people in the first half of 2021 as they did in the whole of 2020.



