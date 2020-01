Antoni Macierewicz: Putin przedstawił propozycję: Nowy koncert mocarstw

Antoni Macierewicz: Putin postąpił w sposób klasyczny, najpierw przygotował teren a potem przedstawił swoją istotną propozycję, którą jest powrót do koncertu mocarstw rządzących światem. On to jasno powiedział proponując wspólną konferencję Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Rosji jako owoc spotkania w Yad Vashem. To jest związane w sposób oczywisty ze zamianą struktury geopolitycznej, którą przeniosły rządy Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Donalda Trumpa w tym obecności wojsk sojuszniczych na flance wschodniej, obecności USA w Polsce i przyśpieszonego, mam nadzieję że jak najszybszego, wzrostu zdolności militarnych polskiego wojska - stwierdził gość audycji.