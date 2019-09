Antoni Macierewicz: Niemcy są głównym ośrodkiem propagandy antypolskiej

– To tam ukazuje się najwięcej informacji o "polskich obozach śmierci", to tam robi się filmy, które oskarżają Armię Krajową o faszyzm – mówił na antenie Jedynki były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, odnosząc się do postawy naszych Zachodnich sąsiadów.

– Negowanie znaczenia historii i polityki historycznej w czasach rządów PO-PSL było aprobatą kłamstw nt. historii Polski. To było w pełni świadome. To była zgoda na traktowanie Polski jako jednego z czynników wywołujących II wojnę światową. To była zgoda na to, żeby mówiono o polskich obozach śmierci. To była zgoda na to, żeby Polska była stawiana do kąta na arenie międzynarodowej. Żeby można było wybielić rolę Niemiec – mówił Antoni Macierwicz.