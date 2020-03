Andrzej Duda odpowiada opozycji: Majestat prezydenta na tym nie cierpi

Anonim 6.3.20 10:58

Madrze mowi Pan Prezydent , co to za durna afera z tym peronem , niech Po pomysli nad swoimi czynami , jesli chodzi o program kolej + to jest bardzo wazne dla naszego kraju to jedyna szansa zlikwidowania korkow , i wylkuczenia komunikacyjnego , ale powina byc jak najszybciej uruchamiana kolej szybkich predkosci , coraz wiecej ludzi chce korzystac z koleii , i nie ma co die burzyc , we Wloszech pociagi przez miejsvoeosvi kursuja co 20 min