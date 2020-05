Andrzej Duda o Trzaskowskim: On mówi, a ja robię

Obserwator sceny politycznej 21.5.20 21:42

Odpowiedzmy sobie na pytanie czy o to jak poradzi sobie każdy z kandydatów w chwili gdy dojdzie do skutku zbrojny konflikt między mocarstwami. Nikt tego nie chce ale sposób rozmowy Rosji a zwłaszcza Chin ze światem sugeruje że wkrótce do niego dojdzie. Czy któryś z naszych młodych pretendentów miałby jakiekolwiek szanse stanąć na wysokości zadania tak jak w sytuacji pandemii poradził sobie Andrzej Duda?



Przypomnijmy: Trzaskowski w Warszawie prawie doprowadził do tragedii stłaczając ludzi w komunikacji miejskiej (to posunięcie świadczy o tym że on jest ogromnym zagrożeniem sytuacjach trudnych, to bardzo słaby punkt). Co zrobiłby Hołownia - zapewne zacząłby płakać Trumpowi lub Makronowi w rękaw. A Biedroń no przecież damy nie idą na wojnę.



Myślmy poważnie bo to nasza Ojczyzna, Polska. Jedynym poważnym kandydatem jest i będzie PAD.