Andrusiewicz: jest lepiej, ale luzowania obostrzeń nie będzie

- Mamy oznaki trendu, który się umacnia, trendu, który jest trendem spadkowym - powiedział na konferencji prasowej rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał jednak, że obecnie "nie ma pola do luzowania obostrzeń".

- Mamy jedynie dwa województwa, które notują ponad 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców - Śląsk i Dolny Śląsk - skomentował liczbę zakażeń w danych regionach Polski. Andrusiewicz poinformował także, że dla kraju liczba zakażeń wynosi 49,2 na 100 tys. osób.

- Widać tutaj światełko w tunelu, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń. Świadczyć o tym może też spadająca liczba wyjazdów karetek pogotowia, bo w tej chwili ona ukształtowała się na poziomie 9 300 - wyraził optymistyczne zapatrywanie Andrusiewicz.

Dodał jednak, że na hurraoptymizm nie powinno być miejsca i nie ma obecnie pola do luzowania obostrzeń.

- Jeżeli chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, to nadal musimy trzymać się rygoru sanitarnego, nadal musimy trzymać się rygoru epidemicznego w naszym kraju. To, że pojawia się jakieś światełko to nie jest znak, że już dzisiaj możemy sobie w nadmiarowy sposób poluzować - zastrzegł.

