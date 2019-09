Ambasada Izraela komentuje wpis sędziego Dudzicza

Sprawa wpisu została zgłoszona do prokuratury i ta ustaliła według "Gazety Wyborczej", że chodzi tu o autorstwo Jarosława Dudzicza, sędziego z Sądu Rejonowgo w Słubicach. Przez Sejm Dudzicz został wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, a z woli ministra sprawiedliwości został on prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie.