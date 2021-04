Afrykański kardynał: Buntujcie się przeciwko ,,małżeństwom'' jednopłciowym!

„Przyjmując pozytywne wartości współczesności, będąc aktywnymi czynnikami przyszłości świata, afrykańskie rodziny chrześcijańskie powinny buntować się przeciwko imperializmowi pewnych lobby i stowarzyszeń, które popierają i chcą narzucić małżeństwa tej samej płci” – powiedział kardynał Philippe Ouédraogo z Burkina Faso.

Kardynał w swoim kazaniu wygłoszonym w katedrze w Wagadugu – stolicy Burkina Faso – jednocześnie przypomniał naukę Kościoła o nierozerwalności małżeństwa, zakazie poligamii i cudzołóstwa. Afrykański duchowny skrytykował także „podstępne wprowadzanie” w krajach afrykańskich polityki antynatalistycznej, której częścią jest także promowanie aborcji.

„Każdy chrześcijanin powinien, jak św. Józef, przyjmować ludzkie życie, być otwartym na nie i chronić je – powiedział kard. Ouédraogo. – Ostatecznym obowiązkiem wszystkich chrześcijan w tym społeczeństwie jest dawanie świadectwa, z którym związane jest dążenie do rzeczy w górze, a nie na tej ziemi, do rzeczy, które nie są efemeryczne”.

Thomas D. Williams z portalu “Breitbart“ przypomina, że administracja prezydenta Joe Bidena postanowiła cofnąć decyzję prezydenta Trumpa i ponownie stosować w praktyce politykę Obamy, której celem jest nacisk na kraje świata, by zalegalizowały aborcję i „małżeństwa” tej samej płci. Polityka ta spotyka się z ostrym sprzeciwem krajów afrykańskich.

Przywrócenie przez administrację Bidena finansowania z kieszeni podatnika aborcji poza granicami USA, spotkało się z reakcją „afrykańskich aktywistów na rzecz praw człowieka, [którzy] ostrzegli przed neokolonialnym naciskiem, by zmusić Afrykańczyków do porzucenia ich wartości, które wiążą się z cenieniem każdego ludzkiego życia, w tym życia nienarodzonych”.

„Apelujemy do Joe Bidena: Prosimy, nie, nie sponsoruj aborcji w Afryce” – mówią afrykańscy działacze z grupy „Culture of Life Africa” w opublikowanym wideo „Przesłanie do prezydenta Bidena”. „Wszyscy zasługujemy na prawo do życia. Jestem przeciwny finansowaniu aborcji w Afryce” – mówi jeden z aktywistów w wideo.

Także Obianuju Ekeocha, znana nigeryjska działaczka na rzecz praw człowieka, która jest również naukowcem w dziedzinie biomedycyny, uważa, że narzucanie polityki, której częścią jest aborcja i „małżeństwa” tej samej płci, Afryce to forma „rasizmu, imperializmu i kolonializmu maskowanych jako filantropia”.

