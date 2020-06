Adam Małysz zakażony koronawirusem

Przeciw kretynom 22.6.20 17:01

Poszperaj w necie jak WHO zaczęło twierdzić, że bezobjawowcy w zasadzie nie zarażają i zaraz na drugi dzień wycofywali się z własnej gadki. Zapewniam cię, że w tej sprawie na pewno ani ty ani ja nie znamy całej prawdy. A co do dobrego samopoczucia i aby nikogo zagrożonego nie zarazić to musimy się wszyscy przebadać. Więc zasuwaj z pieniążkami, nie wiem ile teraz złodziejom trzeba zapłacić za test. Jesteś wielkim zagrożeniem dla twojej bliskiej starej osoby, pamiętaj.