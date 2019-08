Absurdalne! Szwedzka ,,ekolożka'' wybrała jacht zamiast samolotu. Tym samym zwiększa emisję CO2

alcapone 16.8.19 11:08

Nieposiadanie przez tych idiotów dzieci jest akurat dobrym pomysłem, bo następuje wtedy naturalny i bezbolesny odsiew debili. Problem w tym, że to jest na początek. Już z pół wieku temu tzw. postępowcy kombinowali jakby tutaj populację ludzi na Ziemi zmniejszyć do miliarda, albo pół, albo nawet 100 milionów. Jasne że ten cyrk z klimatem to jest ten sam pomysł, ma być pretekst. Więc co jasne oni sami nie tacy głupi, będą robić swoje dzieci masowo, ale … nam zakażą posiadać dzieci, i wyegzekwują brutalnie.

Aha, tak przy okazji. Temperatura średnia w środku Antarktydy wynosi minus 50 stopni Celsjusza. Jak się podniesie o 5 stopni, do minus 45, to stopi się Antarktyda czy nie? A oni spokojnie straszą tym gigantycznym potopem jak temperatura średnia na Ziemi podniesie się o 5 stopni Celsjusza. Kłamstwo na kłamstwie.