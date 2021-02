Absolutny skandal! Facebook blokuje stronę IPN

Facebook coraz agresywniej wprowadza cenzurę. Niedawno zablokował promocję filmu opowiadającego o niemieckim obozie dla polskich dzieci w Łodzi. Teraz medialny gigant pozwolił sobie zablokować anglojęzyczną stronę Instytutu Pamięci Narodowej za wpis dot. planów zniemczenia polskich dzieci, jaki opublikowano pół toku temu.

„6 lutego FB zbanował anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem był post sprzed siedmiu miesięcy omawiający niemieckie plany germanizacji polskich dzieci” – czytamy na stronie IPN.

- „Przypomnijmy, że w czasie II wojny światowej tylko w tzw. Aktion Zamosc Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci wywożąc je do obozów (w tym do specjalnego obozu w Łodzi) i fabryk na terenie Niemiec. Oddawano je także niemieckim rodzinom do germanizacji. Zbrodnia ta, jedna z najokrutniejszych w czasie II wojny światowej była sądzona podczas procesu norymberskiego. Symbolem tej akcji m.in. są losy Czesławy Kwoki, która wysiedlona z Zamojszczyzny trafiła do Auschwitz, gdzie została zabita zastrzykiem z fenolu. Miała 14 lat” – przypominają historycy.

Pod koniec stycznia Facebook zablokował zagraniczną promocję filmu „Obóz na Przemysłowej – poznaj nasz strach!”. Jako powód administracja serwisu podała, że publikacja miała „polityczny charakter”.

📢 KOMUNIKAT IPN❗



Facebook po raz kolejny zablokował posty IPN dotyczące niemieckich zbrodni❗



6 II 2021 r. FB zablokował angielskojęzyczne konto @ipngovpl_eng. Powodem był post o niemieckich planach germanizacji polskich dzieci.



Dowiedz się więcej👇https://t.co/qpJRcjDzHh pic.twitter.com/1zBKxmCqJD — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) February 8, 2021

kak/Twitter, IPN