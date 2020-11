Abp: Viganò o wyborach w USA: ,,Kolosalne oszustwo’’

Abp Carlo Maria Viganò zaapelował o modlitwę w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych. W ocenie hierarchy trwa właśnie „kolosalne oszustwo wyborcze”.

- „Proszę was, uczyńcie akt zawierzenia się Bogu, akt pokory i synowskiego oddania Panu armii. Proszę was, abyście wszyscy odmawiali Różaniec Święty, jeśli to możliwe w waszych rodzinach lub z bliskimi przyjaciółmi, braćmi i siostrami, kolegami, żołnierzami” – apeluje abp Viganò do „amerykańskich katolików i wszystkich Amerykanów dobrej woli”.

Jak przekonuje hierarcha, w Stanach Zjednoczonych dochodzi do oszustw wyborczych, mających doprowadzić do zwycięstwa Joe Bidena. Duchowny zauważa, że w niektórych stanach policzono więcej głosów niż jest wyborców. W jego ocenie od miesięcy trwa manipulacja medialna, wprowadzająca w błąd i cenzurująca niewygodne dla Joe Bidena treści.

- „Widzieliśmy, jak głębokie państwo [deep state] organizuje się z dużym wyprzedzeniem, aby dokonać najbardziej kolosalnego oszustwa wyborczego w historii, by zapewnić klęskę człowieka, który usilnie sprzeciwia się ustanowieniu Nowego Porządku Świata, którego domagają się dzieci ciemności. W tej bitwie nie zawiedliście, tak jak jest to wasz święty obowiązek, wniesienia własnego wkładu, opowiadając się po stronie Dobra. Inni, zniewoleni przez wady lub zaślepieni piekielną nienawiścią do naszego Pana, stanęli po stronie zła” – podkreślił duchowny.

kak/lifesitenews.com, PCh24.pl