Abp Stanisław Gądecki: Bóg przybywa, by pokazać nam drogę do prawdziwego szczęścia

Metropolita Poznański zaznaczył: „Przez wieki Bóg przemawiał przez usta proroków i pozostawiał w ludzkiej historii liczne znaki swojej miłującej obecności. W betlejemskim żłobie ofiarował nam jednak Dar wyjątkowy: Jego święta obecność stała się widzialna w ludzkiej postaci. Każdy, kto z wiarą spogląda na Dziecię Jezus, dostrzega w Nim prawdziwego Emmanuela – Boga z nami”. Dodał też, że Bóg nie przychodzi po to, by nas ograniczać, czy narzucać obce naszemu sercu prawa. „On przybywa, by pokazać nam drogę, która prowadzi do prawdziwego szczęścia. I nawet gdy na tej drodze pojawia się Krzyż, On nigdy nie pozostawia nas w samotności” – powiedział Przewodniczący Episkopatu.