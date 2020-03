Abp Marek Jędraszewski: Światu potrzebny jest radykalizm wiary

JS 9.3.20 13:44

Światu potrzebny jest Jezus Król ! Trzeba zdetronizować szatana i intronizować Jezusa na Króla inaczej wszyscy zginiemy, nie tylko cieleśnie ale i duchowo. Pan Jezus z tą prośbą przyszedł najpierw do NAS ! A my ? A my zawzięcie budujemy ten świat w nadziei, że nasze dzieci będą miały lepiej niż my. A do czego ten cały postęp zmierza ? Mamy okazję przekonać się, jak człowiek postawił się w miejsce Boga i zaczyna grzebać w genach. Naruszył Prawa Patentowe Pana Boga bo żadna głupia ewolucja nigdy nie dokonałaby konstrukcji tak wspaniałych organizmów ! Żadna ! A to jeszcze nie koniec. Rozwój techniki komputerowej, mikrofal i "sztucznej" inteligencji doprowadzi do ostatecznego zniszczenia człowieka, bo tego chce dla nas szatan aby uniemożliwić nam poszukiwania Boga i zbawienia przez Jego Syna Jedynego. Gdyby szatanowi udało się zniszczyć ziemię i życie całkowicie, wtedy on wie, że Bóg (chyba) nie uczyni drugiej ziemi aby umożliwić nam przejście przez proces uczenia się na nowo miłości, dobra, poznawania Boga.



Gdyby nie pomoc z Nieba dana przez Boga w postaci naszego Anioła stróża, szatana już dawno by nas zabił ! Tak powiedziała Maria Simma, która miała dar rozmawiania z duszami czyśćcowymi.



Króluj nam Chryste jako Królu Polski !



Pozdrawiam i życzę wszystkim zbawienia, bo nie warto walczyć za wszelką cenę o to życie na tym świecie, gdy czeka na nas o wiele, wiele piękniejszy świat ! Pamiętajmy, co powiedział Pan Jezus - kto będzie chciał zachować swoje życie straci je a kto straci je z Jego powodu odzyska je. To nie są mity ani legendy tak jak mitami ani legendami nie są np. tzw. mity greckie ! Takie rzeczy na prawdę miały miejsce na ziemi !