Abp Fulton J. Sheen: Nasze największe zagrożenie. Niebezpieczeństwo, które sprowadzi zagładę

Największym niebezpieczeństwem zagrażającym współczesnemu społeczeństwu, niebezpieczeństwem, które doprowadziło do ruiny dawne cywilizacje i które sprowadzi na zagładę naszą własną cywilizację, chyba że temu zapobieżemy, jest utrata poczucia grzechu.

Powszechnie zaprzecza się temu, że coś jest dobre albo złe, a jednocześnie panuje powszechne przekonanie, że to, co poprzednie teologiczne pokolenie nazywało „grzechem”, jest jedynie psychicznym złem lub upadkiem w procesie ewolucyjnym. Sporo osobistych lub społecznych czynów wielu obywateli naszego kraju motywowanych jest następującymi dwiema zasadami: „Co będę z tego miał?” i „Czy ujdzie mi to na sucho?” Zło mylone jest z dobrem, a dobro mylone jest ze złem.