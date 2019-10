Aborcjoniści opętani przez szatana? Mocne wyznanie Abby Johnson

W opinii Abby proaborcyjne organizacje, jak Planned Parenthood nie tylko manipulują pracownikami, ale też nie przestrzegają prawa, a mimo to są chronione przez władze. – Planned Parenthood przekonuje kobiety do aborcji, bo z tego są pieniądze. Kliniki tną natomiast koszty w innych obszarach, oszczędzając na podstawowych rzeczach. Mają więc problemy z zachowaniem higieny ze szkoleniem pracowników czy zapewnieniem odpowiedniej ilości leków. Dochodzi tam do wielu nadużyć, ale mimo to stanowe departamenty zdrowia nie zamykają tych klinik – wyznaje Abby.