A tak oto wypoczywa Lech Wałęsa, który ostatnio skarżył się na brak środków do życia

Były prezydent Lech Wałęsa prowadzi stałą – można powiedzieć – dokumentację swojego życia w mediach społecznościowych. Oto na Facebooku zamieścił kolejne posty, na których pokazuje jak wypoczywa. Jak można zauważyć zabiegi te do najtańszych nie należą, a jeszcze niedawno uskarżał się on na brak środków do życia.

Zdjęcia Wałęsy pochodzą z Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie). - „No coż, piekło czeka” – napisał w jednym z nich.

To piekło tym razem to nie zmagania się o tożsamość „TW Bolka” czy polemiki na temat procesów, w których jest jedną ze stron. Sami Państwo zobaczcie.



mp/facebook/lech wałęsa