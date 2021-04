80 min. prawdy. Błędne naprowadzenie i eksplozja – tak wyglądało zniszczenie Tu-154 M

Dostępny jest już film przedstawiający wyniki pracy podkomisji smoleńskiej. W filmie zaprezentowano efekty najbardziej szczegółowej rekonstrukcji i symulacji w historii badań lotniczych. Ten ponad godzinny film krok po kroku pokazuje, co doprowadziło do największej katastrofy w powojennej Polsce.

Podkomisja smoleńska zbadała historię wydobycia i odczytu czarnych skrzynek, zapisy rejestratorów lotu, odtworzyła trajektorię lotu oraz uderzenie w ziemię według MAK i komisji Millera. Przebadano ścieżkę próbnego podejścia do lądowania i odejścia na drugie zajście pilotów Tu-154 M. Stworzono strukturę samolotu z dokładnością do milimetra i przeprowadzono symulację jego lotu oraz uderzenia w ziemię. Zrekonstruowano dokładny rozkład szczątków samolotu na całym obszarze jego zniszczenia oraz rozkład ciał poległych pasażerów.

Kierowana przez Antoniego Macierewicza komisja wykonała też symulacje eksplozji w lewym skrzydle i centropłacie, rekonstrukcje rozpadu maszyny i doświadczenia pirotechniczne. Analizie poddano proces wyjaśniania przyczyn katastrofy.

Wszystkie te działania pozwoliły odpowiedzieć na pytanie o to, co rzeczywiście wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Na filmie widzimy, w jaki sposób najpierw przez błędne naprowadzenie, a następnie eksplozję w samolocie doszło do katastrofy.

Film wyemitowała TV Republika i udostępniła go na swoim kanale na YouTube. O godz. 20:25 zostanie dziś też wyemitowany na antenie TVP1.





kak/niezależna.pl