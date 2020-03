73 świadków przeciwko Grodzkiemu w sprawie o nielegalne przyjmowanie korzyści majątkowych

- Sąd musi nas upewnić, że „doktryna” wygłoszona przez wysoko postawionego kolegę partyjnego Grodzkiego – Neumanna (mówił na taśmach, że sądy nie skrzywdzą nikogo, kto należy do PO – przyp. red.) – nie obowiązuje w tej sprawie i nie będzie obowiązywała również w śledztwie ws. Grodzkiego. Bo jeżeli rozprawa jest wyłączona spod realnej decyzji sądu, to po co ona jest? Zależy nam również na tym, by śledztwo odtajnić, by było jawne.