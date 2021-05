18 maja urodził się św. Jan Paweł II. A jego matce sugerowano by go zabiła!

Dziś przypada rocznica urodzin wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako Karol Wojtyła. Był drugim dzieckiem Karola i Emilli z Kaczorowskich.

Warto przypomnieć, że lekarz pani Emilli nakazał jej aborcję, gdyż uważał że matka nie przeżyje porodu. Warto mieć to na uwadze w dzisiejszym kontekście. Wiele kobiet zabija swoje dzieci, myśląc że to nie żaden człowiek ale zlepek komórek.

Módlmy się do św. Jana Pawła II by nas wspomagał w naszym codziennym stawaniu się świętymi, a w kryzysowych sytuacjach bronił nas przed popadnięciem w grzech.

Modlitwa o wyproszenie łask za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliskich). Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które pokornie proszę… (należy wymienić prośby). Uproś mi też dar umocnienia mojej wiary, nadziei i miłości.

Panie Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że o cokolwiek w Twoje imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie! Amen.

Prośba o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżamy się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…