1.5 mln podpisów dla Andrzej Dudy. Mobilizacja w PIS

12.2.20 19:22

Dlaczego z taką zajadłością niszczą osobę posła Krzysztofa Bosaka jako kandydata na prezydenta RP?

Bo to jest jedyna osoba, co nie da żydostwu ani grosza za zmyślone mienie bezspadkowe?



A komu tak bardzo zależy, aby prezydentem RP nie został poseł Krzysztof Bosak?

Właśnie tym, co widać, co się już z żydostwem poukładali?