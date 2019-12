12 obietnic Pana Jezusa dla czcicieli Jego Serca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – warto przypomnieć co ze sobą niesie ta uroczystość, jaka jest jego historia i co się z nim wiąże. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). W grudniu 1673 roku św. Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym.