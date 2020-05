100 lat temu Polacy zmagali się z o wiele groźniejszym wirusem

"Co robił ten wirus komunistycznej ideologii ze społeczeństwami, które zostawały mu poddane? Niszczył, próbował całkowicie wykorzenić religię, przywiązanie do ojczystej kultury i zastąpić te dwa zasadnicze układy odniesienia pozwalające nam się zorientować, gdzie góra, gdzie dół, co ważne, a co nieważne, co dobre, a co złe – nowym układem odniesienia. A więc, że najważniejsza jest ojczyzna światowego proletariatu Moskwa i to, co w danym momencie ogłoszą Lenin ze swoimi trzema współtowarzyszami w biurze politycznym – Trockim, Kamieniewem i Stalinem – ma obowiązywać w całym podporządkowanym temu komunistycznemu wirusowi świecie" - wskazywał.