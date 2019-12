Zybertowicz: Sędziowie mogliby rozsadzić cały system prawny

"Gdybyśmy pozwolili na to, żeby sędziowie sobie wzajemnie kwestionowali mandat do orzekania, w tym momencie można rozsadzić cały system prawny" - powiedział socjolog prof. Andrzej Zybertowicz na anatenie TVP Info. Według toruńskiego uczongo prezydent Andrzej Duda "ma wątpliwości co do szczerości intencji części środowiska sędziowskiego" i dlatego najpewniej podpisze nowelizację ustawy o sądach złożoną przez posłów PiS.