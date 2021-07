Żukowska: Tusk rozmawia z Konfederacją o wspólnym rządzeniu

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska uważa, że Donald Tusk rozmawia z Konfederacją o wspólnym rządzeniu.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia Żukowska odniosła się do doniesień, że Tusk ma chcieć stworzyć szeroki front anty-PiS, w którym ma jednak zabraknąć miejsca dla Lewicy.

- Ostatnie doniesienia mówią, że bliżej mu (Tuskowi – red.) do Konfederacji niż do Lewicy. (…) Mnie to trochę przeraża, nie wyobrażam sobie jakiegoś rządu z Konfederacją, z osobami, które kwestionują zasadność szczepień, zasadność badań naukowych. (…) Z takimi ludźmi Donald Tusk chce budować przyszłość Polski. Jako Polka boję się tego, moje dziecko też się boi. To byłoby coś strasznego dla Polski - powiedziała Żukowska.

Żukowska powiedziała, że słyszała od Sławomira Nitrasa, że Tusk utrzymuje dobre stosunki z posłami Konfederacji.

- Słyszałam od posła Nitrasa na sali sejmowej, który powiedział jasno, że będą rządzić z Konfederacją i będą mieli również określone plany w stosunku do nas, czyli do Lewicy. Te plany traktuję trochę z przymrużeniem oka, natomiast nie traktuje z przymrużeniem oka tego, że taki rząd gdzieś na horyzoncie potencjalnie mógłby zaistnieć - powiedziała.

Według Żukowskiej Platforma Obywatelska i Konfederacja "podaliby sobie ręce ws. obniżania wszystkich podatków, likwidacji 500 plus i demolki tych rzeczy, które pomogły ludziom w kryzysie pandemicznym".

jkg/polskie radio