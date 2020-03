— Dlaczego nie wolno odwoływać Jacka Kurskiego?

- Kiedy 4 lata wstecz, powołano Pana Jacka Kurskiego na stanowisko szefa TVP, jego osoba wydawała mi się dosyć niepewna. Jeden Kurski w TVP, drugi w gnie wybiórczym… a to jednak bracia. Nie wiedziałem co o tym myśleć. W zasadzie byłem przeciwny tej kandydaturze. Dzisiaj – wiem, że był to strzał w dziesiątkę. Z zaściankowego telewizyjnego grajdołka, zrobił TV na skalę światową. Oglądalność, bo to jest najważniejsze dla nadawcy, wzrosła. Komercyjne stacje zaczęły gonić w piętkę. Co jednak najważniejsze, to to, że polskojęzyczne telewizje przestały mieć monopol na pokazywanie i mówienie ,,prawdy’’ ,,prawdy PO i KO muny’’ Komu Pan ustąpił pola? Tym z sokuzburaka? Kodziarzom? UBywatelom? A może tęczowej lewicy? Panie Prezydencie, oni Pana nienawidzą i naiwnością jest staranie się o ich głosy. Dzisiaj, ni z gruszki, ni z pietruszki Pan Kurski – Jacek - zostaje odwołany ze swojego stanowiska, piszą, z Pańskiego polecenia, z Pana aprobatą. Tyle wstępu. Proszę? Nie – nie proszę - jako wyborca, jako jedno ośmiomilionowa część elektoratu żądam od Pana Prezydenta Dudy odpowiedzi na moje pytanie. Dlaczego? i kto go do podjęcia tej decyzji namówił? Z imienia i nazwiska proszę. Jakimi argumentami przekonał Pana Prezydenta. Jakie stanowisko w tej sprawie mieli koalicjanci. Pan Kaczyński, Pan Ziobro, i Pan Gowin. Myślę, że mam prawo oczekiwać odpowiedzi, ja - a i inni niezadowoleni z tej decyzji. Odpowiedź w kabaretowym stylu ,,ufojta mi, ufojta'' Mnie nie zadowoli. Kończąc. Panie Prezydencie, by wygrać te wybory, potrzebuje Pan 50% wszystkich oddanych głosów, no i ten najważniejszy +1. Nie pomyślał Pan, że to brakujące +1 - to może być głos jakiegoś wkurzonego Kowalskiego, do tej pory wiernego wyborcy PiS? Który zamiast do urny, pójdzie na piwo.