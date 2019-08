Zobacz, co DOKŁADNIE powiedział abp Jędraszewski (NAGRANIE)

"Nie dlatego że sądzę "do tych to akurat nie będę rzucał, bo to ci moi" - tylko dlatego że jestem przekonany że do ludzi się nie rzuca. Niczym!"

No właśnie!

Do ludzi niczym się nie rzuca, a jak jest ze słowem!

Czy słowo może zabić? może! czy może obrazić, może, czy tej broni Pan tu nie używa?

Czytając różne komentarze, zaczepne i obronne jawi mi się postać człowieka na wskroś nienawidzącego tego co należy do KK.

Jest tu wielu, którzy mówią o tolerancji (Pan też) a zupełnie jakby zapominają że wolność drugiego człowieka zaczyna się tam gdzie kończy się moja!

Widzę dwa ścierające się obozy, to co mówił JPII cywilizacja śmierci z cywilizacją życia.

Warto zadać sobie pytanie, po której ja stoję stronie i jakie są argumenty naukowe, że wybrałem taki właśnie kierunek.











