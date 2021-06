Zmiana ubezpieczyciela krok po kroku

Jeżeli rozważasz zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego i nie do końca wiesz, jak przeprowadzić tę procedurę, zapoznaj się z poniższym artykułem, w którym wyjaśniamy ją krok po kroku.

1. Kiedy można i warto zmienić ubezpieczyciela

Zanim przejdziemy do omówienia samych procedur związanych ze zmianą towarzystwa, zastanówmy się, kiedy w ogóle jest to możliwe. W praktyce nie da się bowiem tego zrobić w dowolnym momencie, a tylko w określonych sytuacjach. Najczęściej kierowcy zmieniają firmę ubezpieczeniową w momencie, gdy wygasa poprzednia polisa, a kolejną kupują w innym towarzystwie niż obecne. Wynika to z reguły z niższej składki, którą proponuje nowa firma.

Zmiana towarzystwa wchodzi w grę także w przypadku przejęcia OC w ramach transakcji kupna auta. O ile sprzedawca jest zobowiązany do przekazania aktualnej polisy, o tyle nabywca ma prawo do rezygnacji z niej i przejścia do innej firmy. To możliwe w ciągu 30 dni od daty zawarcia transakcji. Wypowiedzenie OC przez nabywcę opłaca się w sytuacji, gdy po rekalkulacji można liczyć na zwrot nadpłaconej składki.

2. Wybór oferty

Jeśli wiesz, że możesz zmienić ubezpieczyciela i chcesz to zrobić, kolejnym krokiem jest znalezienie oferty lepszej niż obecna. Tylko w tej sytuacji przejście do nowego towarzystwa ma bowiem sens – jeśli jednak Twój aktualny ubezpieczyciel proponuje najniższą składkę na rynku, zdecydowanie lepiej z nim zostać na kolejny rok. Aby to zweryfikować, należy sprawdzić ceny OC w jak największej liczbie firm. Pytanie jednak, jak to zrobić szybko i skutecznie?

Z odpowiedzią na powyższe pytanie przychodzą agenci ubezpieczeniowi oraz internetowe kalkulatory internetowe ubezpieczeniowe. Podczas wizyty u agenta można liczyć na wyliczenie składki w co najmniej kilku towarzystwach, tak aby zorientować się, w którym z nich OC jest najtańsze. Bardzo podobnie działają porównywarki ubezpieczeń online, ponieważ służą do obliczenia składki w wielu firmach jednocześnie. W tym celu wystarczy uzupełnić stosowny formularz, wpisując w nim prawdziwe dane na temat auta i właściciela. Co ważne, zarówno z usług agentów, jak i porównywarek ubezpieczeniowych można skorzystać całkowicie za darmo.

3. Wypowiedzenie wygasającego OC

Ostatnim krokiem, który kończy procedurę, jest przygotowanie i dostarczenie swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu wypowiedzenia OC. Ma ono formę dokumentu, na podstawie którego umowa może zostać zerwana w ostatnim dniu jej obowiązywania i w związku z tym nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. W zależności od warunków umowy wypowiedzenie można złożyć osobiście, pocztą, faksem czy przez Internet.

Aby pismo było ważne i zostało rozpatrzone przez towarzystwo, powinno zawierać określone informacje, które dotyczą zarówno pojazdu, jak i właściciela czy też właścicieli. Chodzi o następujące dane:

imię i nazwisko właściciela,

numery rejestracyjne,

marka i model,

rok produkcji,

numer polisy,

termin wygaśnięcia OC,

nazwa towarzystwa,

podstawa prawna wypowiedzenia,

data i miejsce sporządzenia dokumentu,

podpis właściciela.

Dokładniejszego wyjaśnienia wymaga kwestia podstawy prawnej, na którą trzeba się powołać. O ile zawsze chodzi o Ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, o tyle w zależności od sytuacji należy uwzględnić różne artykuły tej ustawy. W przypadku, gdy wypowiadasz OC po upływie 12 miesięcy, właściwy jest art. 28. Z kolei jeżeli posiadasz dwie polisy jednocześnie, w dowolnym momencie możesz wypowiedzieć tę, która przedłużyła się automatycznie, powołując się na art. 28a. Art. 31 pozwala natomiast na rezygnację z polisy przekazanej przez sprzedawcę samochodu. Dowiedz się więcej i sprawdź, jak wypowiedzieć umowę OC.