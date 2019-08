Ziobro: Z sądów w Polsce nigdy nie usunięto winnych

Maria Blaszczyk 23.8.19 15:32

"Nigdy nie usunięto winnych"?

I teraz się na to nie zapowiada.

W sprawie ministerialnych trolli prokuratura sama zablokowała sobie możliwość zabezpieczenia dowodów.

Wszczęła bowiem „postępowanie wyjaśniające”, czyli nie można wykonać żadnej czynności prócz przesłuchania osoby składającej zawiadomienie.

Nasze kochane trolle dostały czas na uzgodnienie zeznan i wyczyszczenie wszystkich dowodów (teoretycznie mają na to miesiąc; ale państwo PiS ma prawo - i sprawiedliwość - w tak głebokim poważaniu, że np. w sprawie pana Gerarda Birgfellnera przeciwko panu Jarosławowi Kaczyńskiemu trwa ono już ponad pół roku).

Co jeszcze śmieszniejsze - organem powołanym do ewentualnego wszczęcia śledztwa w tej sprawie jest pan minister Ziobro - sam sobie taką ustawę przeforsował.

I co państwo na to?