Ziemkiewicz OSTRO o Tusku: I ta kukła rządziła Polską przez 8 lat!

"Zacząłem czytać książkę Donalda Tuska! On zawsze był sprytny, a tu takie rzeczy. (…) Ten wielki umysł rządził UE"-ironizował.

"Każdy powinien to przeczytać! Ta kukła rządziła Polską przez wiele lat. Przez 8 lat mieliśmy premiera, który jest pusty jak bęben i w dodatku zakochany w sobie, jak to mówią Amerykanie – przepraszam, że tak wulgarnie – że mu staje do środka"-dodał dziennikarz.