Ziemkiewicz ostro o prof. Horbanie: ,,Wciskanie kitu’’

Publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach skomentował dzisiejszą wypowiedź głównego doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana. W ocenie dziennikarza zajmuje się on wyręczaniem polityków we „wciskaniu kitu”.

Prof. Andrzej Horban gościł dziś u Roberta Mazurka na antenie RMF FM, gdzie mówił m.in. o łagodzeniu obostrzeń i otwieraniu gospodarki. Przekonywał, że jest jeszcze na to zbyt wcześnie, a zrezygnowanie z restrykcji dziś, mogłoby poskutkować tym, że cały wysiłek podjęty w walce z pandemią zostałby zaprzepaszczony.

Prof. Horban odniósł się również do głosów domagających się otwarcia siłowni:

- „Nie wiem, co się wszyscy do tych siłowni przyczepili. Jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć” – stwierdził uczony.

Tę wypowiedź mocno skomentował na swoim Twitterze Rafał Ziemkiewicz, oskarżając doradcę premiera o „wciskanie kitu”.

- „Mam cukrzycę i problemy z kręgosłupem, jak setki tysięcy Polaków. Siłownia to dla nas nie kaprys, a terapia" – podkreślił publicysta tygodnika "Do Rzeczy". Jak stwierdził, urządzić siłownię w domu "można równie tanio i łatwo, jak założyć sobie własny fejsbuk” – napisał publicysta.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl