Zbigniew Ziobro: Wyrok TSUE to wielka porażka nadzwyczajnej kasty

Tadeusz 19.11.19 13:52

Jeżeli sądownictwo będzie w rękach jednej partii to jak dwóch wyborców PIS pokłóci się o działkę i pójdą do sądu to wygra ten, który ma w rodzinie radnego z PIS lub jakiegoś innego aparatczyka. Jeżeli we dwóch będą mieli kogoś w PIS to wygra ten co ma większe układy w partii. Inaczej sędzią zajmie się izba dyscyplinarna wyznaczona przez Ziobrę.