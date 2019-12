Zbigniew Kuźmiuk: Tabu zostało przełamane - za Gretą Thunberg stoją koncerny inwestujące w sektorze energii

J.P🧶 10.12.19 8:22

No i co z tego?

Do kazdej akcji czy to charytatywnej czy proekologicznej przyłączaja się sponsorzy, organizacje, zwykli ludzie.

Zawsze ktoś przy okazji też na tym zyskuje czy poprzez reklame czy wymiernymi skutkami finansowymi.

Tak już jest i daleko szukać nie trzeba, czy to organizacje świeckie czy kościelne.