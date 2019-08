Zbigniew Kuźmiuk: Rząd PiS dzieli się owocami wzrostu gospodarczego ze wszystkimi Polakami

Ta zapowiedź to reakcja, na rozpowszechniane przez opozycję informacje jakoby rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował się na wypłacenie tzw. 13- stej emerytury tylko w tym rok w związku z kampanią do Parlamentu Europejskiego.

Wprawdzie zarówno prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jak i premier Mateusz Morawiecki, kilkakrotnie zapewniali, że gdy wyborcy na jesieni powierzą naszemu ugrupowaniu rządzenie na kolejne 4 lata, to takie świadczenie będzie wypłacane corocznie ale totalna opozycja ciągle to kwestionuje.

Ponieważ 13- świadczenie jest wypłacane w wysokości najniższej emerytury w danym roku ( w 2019 roku była to kwota 1,1 tys. zł brutto), to koszt jej sfinansowania wyniósł około 11 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki prezentując to świadczenie mówił, „że dzisiejsi emeryci są również autorami sukcesu gospodarczego Polski i właśnie w solidarności międzypokoleniowej widzi on sens działań społecznych rządu”.

Wprowadził także podwyższenie kwoty wolnej pod podatku z 3 do 8 tysięcy dla osób o najniższym poziomie dochodów (w tym także emerytów), podwyższył najpierw do 1 tys. zł, a od marca tego roku do 1,1 tys. zł najniższe świadczenie emerytalne i rentowe, wprowadził kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń na ten rok (o 70 zł dal świadczeń do 2 tys. zł i o blisko 3% emerytur powyżej tej kwoty).