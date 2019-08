Zbigniew Kuźmiuk: Podział opozycji to fikcja. Do Senatu idą razem

1. Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, rozpadła się Koalicja Europejska, Grzegorz Schetyna zdecydował ,że do wyborów parlamentarnych PO pójdzie razem tylko z resztkami Nowoczesnej, SLD i PSL zaczęły poszukiwać nowych koalicjantów.



Ostatecznie opozycja utworzyła 3 bloki: Platformy z Nowoczesną , kandydaci lewicowych partii Razem i Wiosna wystartują na listach SLD, a kandydaci z resztek Kukiz 15 z list PSL-u.



Mimo tego, że takich partiach jak Wiosna, Razem czy Kukiz 15 doszło do buntów i część ich działaczy zrezygnowała ze startu w wyborach i odeszła z tych partii , to ich kierownictwa po otrzymaniu „jedynek” na listach wyborczych zdecydowały ostatecznie, że wystartują odpowiednio z list SLD i PSL-u.



Okazuje się jednak, że mimo sporych różnic programowych, które co i rusz pojawiają się pomiędzy tymi trzema blokami, w wyborach do Senatu zawarte zostanie porozumienie i uzgodnieni zostaną wspólni kandydaci we wszystkich okręgach wyborczych ( jest ich aż 100).



2. Prawdopodobnie w trwającej już kampanii wyborczej dojdzie do wzajemnego „podgryzania się” przedstawicieli trzech trzech bloków opozycyjnych ale istnienie porozumienia wyborczego do Senatu oznacza, że w dużej mierze różnice między nimi są fikcyjne.



W szczególnie dwuznacznej sytuacji znajduje się PSL, który po niepowodzeniu w wyborach do PE (wprowadził tylko 3 posłów , liczył zaś na 5 mandatów) i jednoczesnym otrzymaniu przydomka „tęczowy”, natychmiast ogłosił ,że wraca na pozycje chadeckie.



A więc wracają do łask sztandary z wyhaftowanymi na nich słowami „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a PSL znowu przyznaje do tradycyjnych wartości , obrony katolicyzmu i tradycyjnej rodziny.



Jednak zawarcie porozumienia w wyborach do Senatu, z Platformą ,Nowoczesną, SLD, Wiosną i Razem , dobitnie pokazuje, że ten powrót PSL-u do tradycyjnych wartości to jednak fikcja, a „tęczowa koniczynka” to znak rozpoznawczy tej partii już na zawsze.



Co więcej zawarcie porozumienia w wyborach do Senatu przez wszystkie partie opozycyjne oznacza, że gdyby w wyborach parlamentarnych udało się im uzyskać większość to bez wahania zawrą koalicję w której jak się można domyślać lewicowe postulaty takie jak np. zalegalizowanie związków partnerskich, z dużym prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane.



3. Zresztą przez 8 lat współrządzenia z Platformą PSL wykazał się wyjątkową lojalnością i subordynacją wobec PO, czego najbardziej skrajnym dowodem, było przeprowadzenie podwyższenia wieku emerytalnego, zabranie 150 mld zł z OFE, czy masowa wyprzedaż ziemi rolnej tylko i wyłącznie po to aby dostarczyć dochodów budżetowych w wysokościach narzuconych ministrowi rolnictwa przez ministra finansów.



Ówczesny minister Paweł Graś w podsłuchanej w restauracji „Sowa i Przyjaciele” rozmowie z Janem Kulczykiem, nazwał przeprowadzenie przez ówczesnego ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, podwyższenie wieku emerytalnego i przechwycenie do systemu ZUS 150 mld zł z OFE, „przeprowadzeniem dwóch najgorszych historii w wolnej Polsce.



Z kolei masowa wyprzedaż ziemi rolniczej pod finansowe potrzeby budżetu nawet w sytuacji kiedy tych transakcji dokonywano na tzw. słupy (obchodząc w ten sposób ustawę o zakazie sprzedaży ziemi rolniczej cudzoziemcom), sprzeczna z fundamentalnymi zapisami programu PSL-u, pokazuje ,że PSL pod obecnym kierownictwem nie cofnie się przed niczym aby tylko uczestniczyć w rządzeniu.



W tej sytuacji podział opozycji na 3 bloki i oddzielny ich start w wyborach do Sejmu jest fikcją, partie te mimo ogromnych różnic programowych współpracują ze sobą i są gotowe wspólnie rządzić , gdyby udało im się w tych wyborach uzyskać większość po nadchodzących wyborach parlamentarnych.



Wydaje się jednak ,że nawet to porozumienie opozycji w wyborach do Senatu , nie przyniesie jej sukcesu, Prawo i Sprawiedliwość przy poparciu na poziomie ponad 40% powinno uzyskać także większość w tej izbie Parlamentu.