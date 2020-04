Zbigniew Kuźmiuk: Nie będzie Nobla z ekonomii dla Kidawy-Błońskiej, pozostanie wstyd

plantator buraków 7.4.20 9:19

Odpowiem niejako za "Zadowolonego" bowiem często, zbyt często, zabierasz głos z pozycji osoby znakomicie i wszechstronnie wykształconej. A tak nie jest. Postrzegać cię można jedynie jako zwykłego lewacko-tęczowego głuptaka.



1. Ktoś wykształcony, mając do czynienia z problemem postawionym przez kogoś nawet mniej wykształconego, w pierwszej kolejności koncentruje się na tym problemie, a nie na domniemanym poziomie autora definiowanego problemu.



2. Wulgarnie atakujesz autora pytania zupełnie pomijając tezę - skądinąd przecież słuszną - jaką on zarysował w swojej wypowiedzi.



Mało kto przecież nadal uważa, że Kidawa to inteligentny kandydat na najwyższy urząd w RP. Ba, nawet PO, która ją wystawiła by kandydowała na ten urząd, dziś również już uważa, że Kidawa jedynie kompromituje PO, stąd pośpieszne ruchy PO nad zmianą całej sytuacji przedwyborczej i wystawieniem innego, mniej kompromitującego kandydata.



3. Atakujesz autora o nicku "Zadowolony" głupim więc pytaniem o jego status, a sam czy sama jesteś zapewne osobą o dość niskim statusie. Lekceważysz bowiem oczywistą logikę a ona akcentuje choćby stopniowanie (gradację) problemu. Skoro już poddajesz w wątpliwość wykształcenie "Zadowolonego", to ta wątpliwość logicznie powinna być sformułowana następująco: niepełne zawodowe ewentualnie podstawowe - tak? Nie ma bowiem sensu uważać, że ktoś ma wykształcenie zawodowe, nie mając jednocześnie pełnego podstawowego.



4. W świetle obserwacji twoich "e n t e l e g e n t n y c h" wypowiedzi na tym forum wiem już, że mamy do czynienia jedynie z kolejnym lewacko-tęczowym prymitywem, mającym za nic ludzi o innych poglądach i dążącym natychmiast do ich poniżenia, choćby za cenę własnej kompromitacji. Oczywiście, tej kompromitacji ktoś taki jak lewacko-tęczowy przygłup najczęściej sobie nie może uświadomić, uważa bowiem, że przez samą "lewackość, zwłaszcza z odcieniem tęczy" staje intelektualnie ponad innymi, gorszymi od siebie. A tymczasem, taki przygłup jak ty, nie dość, że nie ma ludziom niczego istotnego do powiedzenia, to jeszcze jedyną siłę czerpie z nienawiści i pogardy wobec innych.



Raczej od tej chwili bardziej kontroluj swoje głupawe posty na tym forum, ja na pewno w miarę szczególnie się nimi zajmę.