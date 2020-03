Zbigniew Kuźmiuk: Budżet na 2020 rok ostatecznie uchwalony, nowelizacja w II połowie roku

Budżet na rok 2020 został przyjęty przez Sejm w połowie lutego i został przekazany do Senatu, senatorowie opozycji zdecydowali się wprowadzić do niego aż 96 poprawek w znacząco zmieniając jego strukturę.

Senat jako źródło finansowania swoich poprawek wskazał między innymi zmniejszenie kosztów obsługi długu publicznego, zmniejszenie środków na współfinansowanie programów finansowanych z budżetu UE, czy też cięcia wydatków na administrację, co paraliżowałoby funkcjonowanie państwa.

W tej sytuacji sejmowa komisja finansów publicznych rekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek senackich i tak też się stało, ostatecznie zostały one odrzucone 228 głosów za 207 głosów przeciw i 12 głosów wstrzymujących się, teraz więc budżet czeka tylko na podpis prezydenta, który ma na to 7 dni.

3. Przypomnijmy, że ministerstwo finansów prognozowało dochody budżetowe na poziomie 435,3 mld zł, na tym samym poziomie mają być zrealizowane wydatki budżetowe, co oznaczało, że będzie to budżet zrównoważony (teraz w związku z konsekwencjami pandemii koronawirusa zapewne tej równowagi utrzymać się nie da).

Oznacza to, że od roku 2015 (ostatniego roku rządów PO-PSL), kiedy dochody budżetowe wyniosły tylko 289 mld zł, po 5 latach mają one wynieść o ponad 146 mld zł więcej i to jest miara sukcesu rządów Prawa i Sprawiedliwości.