Zatrzymano Marzenę S., byłą prezes zarządu Wisły Kraków

Na polecenie prokuratora, 10 września 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby: Marzenę S – C. byłą Prezes Zarządu Wisła Kraków S.A., Roberta S. – byłego Wice Prezesa Zarządu Wisła Kraków S.A. i byłego członka Rady Nadzorczej tego klubu, Tadeusza C. – byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wisła Kraków S.A. a także Annę M. – Z. – żonę Grzegorza Z. współkierującego grupą kibiców Wisła Kraków S.A. o nazwie sharks.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisła Kraków S.A. w łącznej kwocie ponad 7 milionów złotych, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości ponad 2 i pół miliona złotych w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu. Zakres postępowania dotyczy również zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze stratą finansową Klubu Sportowego Wisła Kraków S.A., a także doprowadzenia do przyznania członkom Zarządu Wisła Kraków S.A. znacznie zawyżonych wynagrodzeń, nadto przywłaszczenia kwoty 824.100 zł.



Po przeprowadzeniu w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych zostanie podjęta decyzja o rodzaju zastosowanych środków zapobiegawczych.



źródło: pk.gov.pl