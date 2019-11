Zapraszamy na spotkanie z Dariuszem Gawinem. Już DZIŚ o 18!

Czy chcąc odtworzyć myśl polityczną Polaków w XX wieku powinniśmy sięgnąć raczej na półkę z literaturą piękną niż filozofią? Jak pisze Dariusz Gawin we wstępie do swojej książki „Polska, wieczny romans”, do etosu polskiej inteligencji należy traktowanie życia społecznego jako pewnej całości, której nie da się sportretować inaczej niż w literaturze. Nie powinniśmy zatem zadowalać się wyłącznie ustaleniami akademickiej nauki, komentarzami socjologów, obliczeń ekonomistów. Tę całość, o której mówi Gawin, możemy natomiast uchwycić dzięki ponownej lekturze Sienkiewicza, Żeromskiego, Prusa czy Reymonta.