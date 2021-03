Zamknięcie kościołów? Prof. Kucharczyk: Pandemia jest tylko pretekstem

Politycy Lewicy wciąż domagają się zamknięcia kościołów na czas najważniejszych dla chrześcijan świąt. Prof. Grzegorz Kucharczyk podkreśla, że pandemia jest tutaj tylko pretekstem do podjęcia kolejnych działań mających wykorzenić wiarę z przestrzeni publicznej.

Powołując się na pandemię koronawirusa w wielu europejskich krajach rządy uniemożliwiają wiernym sprawowanie kultu. Również w Polsce takich działań od rządu domagają się środowiska liberalno-lewicowe. Apele te nasilają się przed Wielkanocą.

- „To jest niestety pretekst, który służy po prostu dalszemu wykorzenianiu wiary czy chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej i przyzwyczajaniu ludzi do tego, że pierwsza rzecz, którą należy zrobić w walce z wirusem, to odsunąć ich jak najdalej od kościołów. Trudno oczekiwać od ludzi, którzy niestety popadli w ideologiczne zniewolenie, kierowania się rozumem czy zdrowym rozsądkiem”

- przekonuje w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja prof. Grzegorz Kucharczyk.

- „Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o cel ideologiczny, aby przyzwyczaić społeczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, do tego, że Msza św. to jest odcinek serialu, który można obejrzeć lub nie; że nie jest to spotkanie z żywym Chrystusem”

- podkreśla historyk.

Zaznacza, że jest to przejaw wrogości wobec jakiegokolwiek wymiaru sacrum. Prof. Kucharczyk zauważa, że nienawiść do ludzi wierzących w ostatnich latach wzrasta, co obserwowaliśmy m.in. w czasie manifestacji tzw. „Strajku Kobiet”.

kak/radiomaryja.pl