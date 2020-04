Żałosne!Grodzki: Senat nie będzie maszynką do głosowania

skarb 1.4.20 12:11

przeciez POsenat nic nie robi tylko przeszkadza ,nie wiem co za butni aroganncy ,pyszni ,zepsuci do szpiku kosci osobnicy,ktoz takich niszczycieli wybral wg,nojmana i PO to nic nie wiedzacy dranie ,nie dziwie sie lewactwu,ale katolicy -wybrali swoich oprawcow to juz nie zrozumiale ,ale kara za grzechy juz jest a moze byc jeszcze srozsza- moze nawroca sie wszyscy!