Zakażenia na Śląsku. ,,Sytuacja jest bardzo poważna''

Ukochani przez wielu Szwedzi nie dość, że mają klapę w obrotach i straty na poziomie tym samym co u sąsiadów to jeszcze umieralność powyżej średniej skandynawskiej.



D o d a t k o w o połowa marca 2020 zmienili całkowicie podejście do testowania i NIE testują już całej populacji ile wlezie uważają bowiem, że wiedza o tych 97% którzy nie mają objawów nie jest w żaden sposób istotna dla podejmowania działań.



Stosują zamiast tego metodę Sentinel która ma za podstawę wyselekcjonowaną stałą statystycznie marodajną i nieobciążoną próbę geograficzną na terytorium kraju którą sobie obserwują i badają. Stąd ich dzienne przyrosty to są przyrosty systemu Sentinel nie zaś jakieś masowe wszechogarniające testowanie populacji -które jest ich zdaniem jałowe i bezzasadne.



https://www.wsj.com/articles/sweden-has-avoided-a-coronavirus-lockdown-its-economy-is-hurting-anyway-11588870062



Link do: straty w ekonomii nie mniejsze niż w krajach wokół a l e w ludziach nieporównywalne.



https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/70GQRV/nya-strategin--slutar-rakna-exakta-antalet-coronafall



Szwecja: link do: rezygnacja z testowania rutynowego populacji w ogóle populacji szwedzkiej w połowie marca 2020. Nie jest istotne ile w ogóle –ważniejsze ile osób trafia do szpitali.









