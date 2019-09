Zabieg przedwyborczy? Warszawa opóźnia wypłatę 500+

Lewak 27.9.19 15:51

Apel do rodziców : Mój syn był lemingiem, chciał głosować 13.10.2019 na PO. Wyleczyłam go, ja – jego matka .

Jeżeli dotknęło was nieszczęście i macie dziecko-leminga, to właśnie podano prosty sposób, jak sobie z tym problemem poradzić. Okazuje się, że leming rzucony na "głęboką wodę" samodzielnego życia, jest w stanie bardzo szybko zmienić poglądy polityczne i zrozumieć, co tak naprawdę funduje mu miłościwie panująca Platforma Obywatelska.

Dowiedziałam się 3 miesiące temu, że syn (19 lat – cały czas na rodziców garnuszku) oznajmił dumnie, że będzie głosował na Platformę Obywatelską” .

Skoro syn pobłądził, matce nie pozostało nic innego, jak dać mu prostą, ale wyjątkowo skuteczną, lekcję życia. „Oznajmiłam mu, że od jutra, jako pełnoletni dorosły człowiek, ma sam siebie utrzymywać”

Jak się szybko okazało, zmagania leminga z rzeczywistości nie trwały długo. „Po około miesiącu od naszej rozmowy przyszedł z podkulonym ogonem i zapytał – mamo, co na obiad? Odparłam, że zupa z obietnic, pieczeń wyborcza w sosie platformerskim podana ze ściemą, a na deser szczaw i mirabelki – i postawiłam przed nim pusty talerz, dodając: smacznego lemingu”

I tak oto syn po miesiącu zmienił poglądy wyborcze. Polecam – to działa...