Dziś, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca, dziewięć miesięcy przed Narodzeniem Pańskim, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jest on wyjątkowym zaproszeniem do refleksji nad cennym darem Boga, jakim jest życie każdego człowieka – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień ten został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”. Papież napisał w niej m.in., że „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84).

„Dzień Świętości Życia jest wyjątkowym zaproszeniem do refleksji nad tym cudem, nad cennym darem Boga, jakim jest życie każdego człowieka. Ten dzień jest też zachętą do namysłu nad życiem dzieci nienarodzonych – najsłabszych i bezbronnych, które często narażone są na arbitralną decyzję pozbawienia ich tego podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia” – zaznaczył bp Miziński.

Sekretarz generalny Episkopatu podkreślił, że każdy z nas powinien czuć się zobowiązany do wspierania życia, także poprzez wsparcie matek oczekujących potomstwa, które otrzymały bolesną diagnozę poważnej choroby noszonego pod sercem dziecka, oraz rodziców, którzy podjęli trudne zadanie wychowania dzieci niepełnosprawnych i chorych.

„Przeżywając obecnie czas zagrożenia własnego życia z powodu panującej od ponad roku pandemii, czujemy jeszcze większe przynaglenie do szukania sposobów chronienia każdego życia. Skorzystajmy z tego czasu i zaangażujmy się w krzewienie cywilizacji życia” – powiedział bp Miziński. Zaznaczył, że wszyscy, wspólnym wysiłkiem, zarówno modlitewnym, jak i materialnym, możemy rozwiązać wiele trudności i z każdej, nawet najbardziej dramatycznej sytuacji, wyprowadzić dobro. „Dobro, które będzie budować i umacniać nas, nasze wspólnoty, nasze społeczeństwo, które pozwoli z nadzieją i spokojem spojrzeć w przyszłość” – stwierdził.

Bp Miziński zauważył, że w tym roku z powodu ograniczeń epidemicznych nie będziemy mogli uczestniczyć w marszach dla życia. „Zaangażujmy się więc w inne formy świętowania tego dnia, np. w podjęcie +Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego+. Na miarę naszych możliwości starajmy się zaangażować w pomoc organizacjom, które wspierają rodziny, które otaczają opieką matki będące w trudnej sytuacji” – podkreślił.

Episkopat.pl